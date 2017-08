1. Surselva Street Food Festival a Rueun

Sin la tschertga da novas pussaivladads per recaltgar daners, ha l’uniun da giuventetgna Rueun gì l’idea d’organisar in street food festival.

Suenter che la festa dal vitg na marschava betg pli sco giavischà e suenter che l’uniun ha decidì da betg pli organisar la Summer End Party, mancava a l’uniun da giuventetgna Rueun ina occurrenza che purtava daners en cassa. Sco emprim ha l’uniun gì l’idea d’organisar ina festa d’oldtimers cun autos, tractors ed autras maschinas veglias. Quella idea è dentant spert vegnida messa da la vart, cura che ina commembra, Pia Tschuor, ha fatg la proposta da manar tras in street food festival, ina fiera nua ch'ins po sagiar differentas spaisas ord plirs pajais.

Simplamain ina giada far

Sco emprim hajan els simplamain dumandà differentas ustarias, uniuns e persunas privatas, sch'ellas avessan gust da sa participar a quest festival. Pir cura ch’els hajan survegnì las emprimas respostas positivas ensemen cun dumondas detagliadas sur da l'infrastructura e l'organisaziun, hajan els studegià tge ch'i dovria insumma tut per uschia ina occurrenza.

Sutstimà la lavur

Tenor il president da l'uniun da giuventetgna Joris Tomaschett, hajan els sutstimà in pau las preparativas. Uschia n’avevan els betg idea da las pretensiuns da l’inspecturat da victualias. Per cletg haja l’inspectur contactà els e gidà cun las preparativas. Uschia saja uss tut pront per ina bella festa.