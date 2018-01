10 onns gruppa da tschaiver Vrin

Organisaziun flexibla senza in'uniun festivescha 10 onns giubileum.





Paucas structuras, bler maun liber – uschia organiseschan Rosvita Alig Solér e Rosina Derungs il tschaiver a Vrin.

duas organisaturas

30 voluntaris

3 guggas

La tradiziun dal tschaiver a Vrin è veglia. Pli baud eran quai ils mats e las mattauns che faschevan il tschaiver. Lura hai midà: las dunnas organisavan il tschaiver e quai surtut pervia dal til d'uffants.

Ussa è quai tut auter. I dat in tschaiver dentant nagina uniun che organisescha quel. Igl è sulettamain ina gruppa libra che s’engascha dapi 10 onns ch’i dettia in tschaiver a Vrin.

Las «Latiarnas» a Vrin

La gugga las «Latiarnas» da Danis Tavanasa è in garant per il tschaiver a Vrin. Els sustegnan la gruppa ch'organisescha il tschaiver onn per onn. En tut èn trais musicas da tschaiver presentas al tschaiver da Vrin. Quai per il til d'uffants il suentermezdi e per la saira ilarica.

las «Latiarnas» da Danis/Tavanasa

las «Grischalottas» da Falera/Glion

ils «Stücklifätzer» da Panaduz

