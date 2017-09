10 onns Mirasteilas: 60’000 visitaders e chattà 3 asteroids

Mirasteilas, per Falera in'istorgia da success.





Senza José De Queiroz, L'ustier e hobi astronom da Falera na dessi betg l'observatori Mirasteilas. Cun stinanza ha el avant bunamain 15 onns entschet a discutar la pussaivladad d’in observatori. Ensemen cun l’uniun d’astronomia dal chantun Grischun, èsi reussi da persvader la vischnanca per in tal project.

La vischnanca da Falera è stada generusa, ed ha fatg guttas cun chau, per questa chaussa. Il bajetg per l'observatori serva l'enviern sco canorta ed ustaria per il runal pign d’uffants, e la part suren cun il tetg movibel che sa lascha avrir è l'observatori.

700’000 francs ha quai custà a la vischnanca. L’uniun d’astronomia dal chantun Grischun ha da sia vart investì 500’000 francs per las apparaturas sco telescops e computers. Medemamain metta l’uniun a disposiziun var 30 persunas che fan guids e decleran las apparaturas als visitaders.

Impurtanza svizra

A Falera sa chatta il pli grond telescop ch'è accessibel publicamain da l'entira Svizra. Cun quest telescop ha De Queiroz chattà 52 asteroids. Da quels èn trais vegnids renconuschids da la NASA. Quai munta ch'el ha pudì dar in num a quels. L'emprim ha num «Falera», il segund «Marcia», sco sia feglia ed il terz sa numna «Cuera», tenor la chapitala. Christian Schütz il suprastant da la vischnanca da Falera ch'è en il cussegl da fundaziun da la Mirasteilas è losch che Falera è era present en l'univers.

L'avegnir

Ponderaziuns co pudair far pli attractiv l'observatori en cas da malaura, quai para dad esser in dals problems che sto vegnir schlià en l'avegnir. José De Queiroz sez ha in grond giavisch, in telescop che lubescha observaziuns era sche l'atmosfera è malruassaivla. Igl è in siemi dad 80'000 francs, di el cun in surrir.

