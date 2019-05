Dus scolars da las emprimas annadas

Serafin Bundi e Samuel Caderas eran en l’emprima respectivamain segunda annada da la classa da talents. Lur passiun per ballape e per ir cun skis ha motivà els da far l’examen d’admissiun. Oz, 10 onns pli tard, è il sport mo pli in hobi, tuttina è la classa da talents stada per els dus in success.

Scolars che han fatg carrieras cun lur talent

Plirs anteriurs scolars da la scola da talents da Glion han gia fatg carriera en connex cun lur talents, per exempel Andri Ragettli u Mattiu Defuns.

Maletg 1 / 4 Legenda: Andri Ragettli Il freestyler ha l’enviern 2018 participà l’emprima giada a gieus olimpics, gudagnà la cuppa mundiala en la categoria Slopestyle. Keystone Maletg 2 / 4 Legenda: Andri Ragettli Qua anc en scola ma sco che ins vesa sin sias vistas gia da lezzas uras savens sin pista. Scola da talents Glion Maletg 3 / 4 Legenda: Mattiu Defuns Il chantautur ha gia publitgà plirs albums, l’ultim cun il num «Da Funs» che ha cuntanschì plaz 11 en la parada d’albums svizra. Mattiu Defuns Maletg 4 / 4 Legenda: Mattiu Defuns Gia durant ses temp en la scola da talents cun sia ghitarra. Scola da talents Glion

Betg adina be simpel

La scola da talents cumbatta per scolaras e scolars. Perquai dentant han trais ulteriuras scolas da talents avert sias portas en il Grischun, per exempel a Cuira avant trais onns. Scolars da la regiun Cuira visitan ussa la scola da talents a Cuira enstagl da la scola a Glion. Il dumber da scolars è perquai sbassà da 42 scolaras e scolars l’onn passà sin 29. Quella reducziun da scolars ha sfurzà la scola da talents a Glion da reducir lur purschida.