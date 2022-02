Il caricaturist da Laax Hans Moser avess festivà proxima dumengia 100 onns. Cun in «walk-in-fotoshooting» vul la fundaziun pro Laax rimnar «Mosers» da l'entir vitg ed agiuntar quels al relasch. Quai è be ina da pliras occurenzas per festivar il giubileum.

04:20 video Hans Moser avess gì quest onn 100 onns Or da Telesguard dals 11.02.2022. laschar ir

Tgi n'encounscha betg questas situaziuns: Ins cumpra insatge ch'ins na dovra atgnamain betg perquai ch'ins è memia curtaschaivel da dar in chanaster al vendider. En numerusas da questas situaziuns vegn «Herr Schüüch» adina puspè. Herr Schüch è la figura principala dal caricaturist da Laax Hans Moser, ch'avess festivà proxima dumengia ses 100avel di da naschientscha. La fundaziun Pro Laax vul undrar sia ovra cun occurenzas sco ina exposiziun, ina publicaziun, e sco emprim, in «walk-in-fotoshooting». Tge che quai è declera Remo Arpagaus: «Hans Moser ha malegià uschè numerusas caricaturas che franc mintga abitanta e mintga abitant da Laax e dal conturn ha in 'Moser' a chasa. Nus avain envidà tuts da purtar sperasor el e laschar fotografar». Uschia po l'uniun documentar las caricaturas ed agiuntar ellas al relasch.

Tgi era Hans Moser? Avrir la box Serrar la box Hans Moser è naschì l'onn 2022 en il chantun Schaffusa e sco buob da 6 onns emigrà cun sia famiglia en l'America. Suenter avair passentà in'uffanza betg simpla a New York e Tennessee ha el sco um giuven cumbattì encunter Tudestgs e Giapunais en la Segunda Guerra Mundiala. Ornà cun duas medaglias ed ina scalgia d'ina granata en il schanugl ha Moser visità suenter la guerra la Parsons school of design a New York e studegià art a Paris e Losanna. Cun avair fitgà pe tar il magazin satiric Nebelspalter è el restà en l'Europa, emprim en Danemark, davent dal 1963 enfin sia mort il 2012 ha el vivì a Laax.

Curt avant sia mort ha Hans Moser surdà blers cudeschs, documents sco er caricaturas a la fundaziun Pro Laax. Remo Arpagaus sto surrir cun sfugliar en ses relasch, dentant ellas fan er ponderar.

«Cun umor fin»

L'umor da Hans Moser saja stà «in fitg fin, ins po bain surrir, dentant bleras giadas èn ellas il medem mument er tristas e seriusas, oravant tut quellas che tractan l'ambient». Proteger l'ambient era impurtant a Hans Moser e perquai tractan er numerus sujets la polluziun da l'ambient.

Dasperas tutga er ses Herr Schüüch tar sias capo ovras – var 20 onns ha el quasi mintg'emna malegià in Schüüch per la revista satirica Nebelspalter. Hans Moser haja adina ditg, ch'el saja sez Herr Schüüch, dentant nus tuts essan in zic Herr Schüüch. «Mintgin vegn magari en situaziuns nua ch'el enconuscha sasez en la figura da Herr Schück. El è in zic sco mister Bean, dentant betg uschè freh mabain temelitg.»

La pro Laax emprova uss d'agiuntar il relasch da Hans Moser cun ir a la tschertga d'originals. Er dals frontispizis dal Nebelspalter sajan blers originals sparids. Forsa ch'in u l'auter stgazi vegn nanavant ord las stivas da Laax.