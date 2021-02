L’emprim Tschespet è cumparì 1921 cun istorgias dal Munt s. Gieri da Flurin Camathias. Quest onn cumpara il Tschespet da giubileum cun texts dad 11 auturas ed auturs. La vernissascha è probabel il november u december 2021.

Covid è in tema

Trais dunnas scrivan per il Tschespet 2021. Maria Cadruvi e Paula Casutt-Vincenz han anc mai scrit per questa ritscha verda da la Surselva, entant che Leontina Lergier-Caviezel ha gia contribuì duas giadas.

Paula Casutt-Vincenz di ch’ella haja inoltrà dus texts. In che tracta la situaziun da covid cura ch’igl è stà serrà, ed in sur da San Niclà che n'ha betg pudì vegnir. Ella crai ch’i saja ina onur d’astgar publitgar en la ritscha verda.

Quai che plascha a mai è ch’i han dà la pussaivladad da plirs da sa preschentar cun curts texts.

Tschespet: cudesch e terratsch

Maria Cadruvi di che ses text na saja in text current en prosa. I saja plitost singuls patratgs en connex cun il Tschespet. Quel è vegnì sco cudesch en sia vita e pir pli tard ha ella encuraschi che tschispet è era terratsch. Sche insatgi dumondia da scriver in text, alura dia ella per il solit gea. I saja in plaschair da zambregiar cun pleds.

La versiun che cumpara n'è betg mia emprima versiun. Jau stritg, jau cumplettesch, jau mid.

Gia publitgà duas giadas en il Tschespet

Leontina Lergier-Caviezel ha gia publitgà duas giadas en il Tschespet. Ella na sa sentia dentant betg sco autura versada. Mo i saja stà impurtant da publitgar in text, sch’ins considereschia che questa ritscha exista gia tants onns. Ses text tracta la vita d’ina dunna che guarda enavos. Ella haja gì ina pulita urella da scriver.