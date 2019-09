In chatschader ha filmà il triep cun 9 chagniels

Gronda dinamica

Durant sis onns ha quai dà be in triep da lufs en il Grischun. En ils ultims dus onns èn vegnids 3 trieps tiers. In svilup che vegn ad ir vinavant, suppona Adrian Arquint.

Adina plirs

En l’emprima emna da chatscha ha in chatschader filmà en la Val Stussavgia in triep da lufs cun 11 animals – dus creschids e nov pitschens. Sco quai ch'il manader da l'Uffizi da chatscha e pestga, Adrian Arquint, ha confermà envers RTR sa tractia tar il triep filmà probablamain da quel dal Beverin.

Ina ulteriura observaziun da lufs hai dà en la Val Frisal a Breil. Là ha ina chatschadra observa dus lufs creschids e 3 pitschens. Quai pudess esser il triep che era igl onn vargà a Trin.

