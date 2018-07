Il nudader passiunà Armin Caduff è stà in dals iniziants ch’è s’engaschà avant bunamain 30 onns per ina pussaivladad da far bogn era en Val Lumnezia. Ils Lumnezians èn stads d'accord cun sia idea per augmentar l’attractivitad da la Val tant per indigens sco per turists. Enstagl d’in bogn convenziunal che chaschuna per regla deficits, èn ins sa decidì per in lai. Quai correspundeva er a la finamira per in turissem persistent.