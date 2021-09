Las Pendicularas Mustér SA han fatg l’onn da gestiun 2020/21 ina perdita da 540'000 francs. Quai tar entradas totalas da 14,5 milliuns francs. Las entradas or dal manaschi da traffic sajan stadas cun 3,7 milliuns francs per radund 300'000 francs pli bassas che quellas da l’onn avant. Quai han communitgà las pendicularas.

Percunter haja l’interpresa per l’emprima giada profità da l’infrastructura cumplaina dal nov Resort Catrina. Grazia a quella purschida sajan las entradas da l’hotellaria e gastronomia s’augmentadas marcantamain sin passa 9 milliuns francs. Il medem mument sajan ils cust da persunal creschids da 4,8 milliuns sin 6,2 milliuns.

Tenor Marcus Weber, il president dal cussegl d'administraziun, han las prescripziuns da corona danovamain procurà per in manaschi difficil. Cun pudair avrir il territori da skis ed era las terrassas enfin dal veto dal Cussegl federal, han ins pudì evitar il mender. Era ch'il pass dal Lucmagn saja stà serrà blers dis saja stà in handicap. Dentant hajan ils manaschis da hotel e gastronomia en la val gì in resultat positiv e pudì cumpensar per part la perdita sin il culm.

A la radunanza generala dals acziunaris il venderdi saira èn vegnids elegids, respectivamain reelegids, Marcus Weber sco president, Vincent Augustin sco vicepresident e Francestg Cajacob, René Epp, Martin Kreiliger ed Ueli Sutter.