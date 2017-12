Tgirar ils contacts socials tranter uffants - ina da las pli impurtantas funcziuns dal rudè d'uffants.

Giubileum da 25 onns «Rudè d'uffants Glion»

70 uffants fan part

Sentupada a Cumbel ed a Glion

Il Rudè d’uffants n'è betg scolina e betg scola, perquai n'è el era betg obligatorics. Ils geniturs ston pajar sez ina part da quella activitad da lur uffants. L’uniun Rudè d’uffants Glion vegn era sustegnida da las vischnancas da Glion e da la Lumnezia.

Ils var 70 uffants pon visitar il rudè en ina gruppa rumantscha u ina gruppa tudestga. A Cumbel, che vegn medemamain manà da la gruppa da Glion, datti be duas gruppas rumantschas.

Custs Rudè d'uffants 1x ad emna 50 francs al mais 2x ad emna 90 francs al mais 3x ad emna 135 francs al mais

Il rudè d’uffants dat als uffants la pussaivladad da far emprims pass per sa statgar da la mamma, da chattar amis ed amias.

Ma era da far charplina e puspè far pasch pon ins emprender en il rudè. Far experientschas tras giugar, experiments ed acziuns communablas stattan en il center da tuttas activitads dal rudè d’uffants.

