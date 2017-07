26 spezias d’utschè-mezmieur en il Grischun

L’utschè-mezmieur è periclità en Svizra. Tut las 30 spezias ch’i dat en Svizra èn sut protecziun federala e dovran l’agid dal carstgaun. Era en il Grischun.

En il Grischun è la situaziun meglra che cumpareglià cun il rest da la Svizra, dentant era qua dovra l’animal nocturn l’agid e la protecziun dals carstgauns. Tenor la responsabla per la protecziun da l'utschè-mezmieur dal chantun Grischun, Miriam Lutz, èsi impurtant d’acceptar l’animal e da sustegnair el sco pussibel. Persunas privatas cun in iert possian p.ex. cultivar fluras indigenas che porschian nutriment ad insects, che èn da lur vart maglia per las differentas spezias d’utschels-mezmieur.

Cultira varionta sco agid per s’orientar

Era ina cultira varianta cun prads, champs, saivs vivas e guauds gidian l’animal. Cun uschia ina structura dal conturn saja pli simpel per l’utschè-mezmieur da s’orientar cun agid da l’ecolocaziun. Plinavant èsi tenor Miriam Lutz fitg impurtant da tgirar las colonias existentas en bajetgs sco p.ex. baselgias. Qua è cunzunt ina renovaziun d’in tal bajetg in problem. Sche quella renovaziun na vegnia betg fatg endretg, saja pussibel che l’entira colonia svaneschia e na turnia mai pli en quai lieu. Sco responsabla per la protecziun da l'utschè-mezmieur cusseglia Miriam Lutz ils patruns da construcziun da tals projects da renovaziun.

Grischun ha blers animals

Da las 30 spezias dad utschè-mezmieur ch'i dat en Svizra chattan ins 26 en il Grischun. Cunzunt dal rinolof grond e dal rinolof pitschen, per tudestg han quels num grosse e kleine Hufeisennase, sco era da l’ureglia mieur datti blers exemplars en il Grischun. Da las quatter pli grondas colonias da quellas spezias en Svizra sa chattan trais en il Grischun, e quai èn colonias da plirs tschients animals. A Surrein ed a Laax datti p.ex. colonias d'ureglias mieur cun tranter 700 ed 800 animals.

