Otg musicas da tschaiver han prendì part a la festa da giubileum da «Las Patlaunas» da Breil. Set èn dals conturns, ina è vegnida si da la Bassa. Vitiers han era 18 gruppas prendì part al til, tranter auter tut las classas da scola da Breil e Danis, ma era differentas uniuns sco per exempel il Chor viril u la Societad da musica Breil/Dardin.

Jau sun fitg cuntent ch'uschè blera glieud è vegnida si Breil per festivar il tschaiver.

Grazia a la bellezza aura ha tut funcziunà sco planisà. L’emprim il til, lura ina sentupada ordador sin il plaz pausa, nua ch'in pèr guggas han sunà e nua ch’igl ha dà liongias, punsch e vin chaud. Suenter hai er dà ina disco per uffants en la halla da gimnastica, tschaina e lura il concert monstrus cun in marsch da staila sper la baselgia. Per finir han ins suenter fatg festa en la halla da gimnastica.

Ina gruppa d’anteriurs commembers

Ils «Oldies», quai è la musica da tschaiver ch’è extra sa messa ensemen per il giubileum. Ella exista ord anteriurs commembers da «Las Patlaunas». Els han trenà ensemen tschintg giadas e sunà durant il di e la saira. Dentant datti quella mo per il tschaiver a Breil. Els han era gì en costums vegls da la gugga.

Legenda: Ils «Oldies», anteriurs commembers cun costums vegls. MAD

