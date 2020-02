Il guaud da Curaglia era giun plaun, las plantas giaschevan en tuttas direcziuns.

1990 ha l’orcan Vivian chaschunà gronds donns surtut en Sursassiala. En questa regiun èn 170’983m³ laina vegnids derschids. A Mustér èn quai stads 108’224m³, en Val Medel 48’431m³, en Tujetsch 14’328m³.

Passa 48'000m³ en Val Medel, quai saja il quantum ch’els pinian en 25 onns, di il selvicultur Corsin Flepp. Il guaud da protecziun sur Curaglia è vegnì destruì. En questa situaziun sajan els stads leds che l’Uffizi chantunal da guaud haja gidà e cusseglià. Ed impressaris han gidà a far las lavurs en il territori destruì.

Construir paralavinas e plantar pignola

Las emprimas lavurs èn stadas dad inventarisar ils donns e da far liber las vias per pudair rumir la laina. Ed alura han ins construì paralavinas per proteger il vitg da Curaglia. In’autra lavur impurtanta è stada da plantar plantinas – surtut pigns, mo per part era lareschs, schembers e plantas da feglia. Dal 1991 fin il 2002 èn 50’000 plantinas vegnidas messas en il territori che duai proteger Curaglia. En l’entira vischnanca 96’000 plantinas.

Oz è il guaud puspè sa revegnì. Ma Corsin Flepp fa attent a la sfida che spetga en l’avegnir:

La sfida gronda èn privels da la natira e la midada dal clima. Nus vesain en il guaud che quella vegn.

