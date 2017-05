500 onns refurmaziun – Glion è pront

La punt sur il Rain a Glion è decorada cun las bandieras novas che fan attent sin in eveniment che Glion ha giugà ina rolla impurtanta. Numnadamain tar la refurmaziun en il Grischun.







Ils puncts ils pli marcants da la citad veglia da Glion èn perquai vegnì decorads cun tablas d’inscripziuns per rumantsch e tudestg. Las tablas fan attent sin ils fatgs spezials da la refurmaziun, dentant er sin las atgnadads da la citad da Glion. Per giasts ed indigens èsi vegnì repartì en tut las chasadas il pli nov prospect che declera e maina la glieud atras la citad veglia.

La chasa cumin dat oz existiva gia avant 500 onns en il medem lieu. Pia san ins dir ch'il refurmatur Johannes Comander ha gia vis ed è forsa perfin entrà en quella.

Medemamain giogan las differentas portas da la citad da Glion ina rolla en il nov prospect. Las istorgias da las differentas portas, sco per exempel la porta sura, la porta cotschna ni la porta naira, e lur muntada per la citad e per la refurmaziun èn da leger sin las tablas d’infurmaziun.

Il pli nov prospect da la citad da Glion resguarda dentant er la citad da Glion moderna d'ozendi.

Quest prospect fa attent ils visitaders da la citad da refurmaziun che la glieud viva er ozendi en questas chasas istoricas. Ed era questas persunas han lur atgna istorgia, saja quai en il commerzi ni en la gastronomia.

Questas tablas e bandieras fan part a las festivitads en connex cun ils 500 onns refurmaziun a Glion.

