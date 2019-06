Fundada è l’uniun da dunnas d’Andiast vegnida il 1969 per savair fundar ina scoletta en il vitg. Quai è lura era reussì ed ils emprims scolarets èn ids a scoletta ad Andiast il schaner 1970.

Ma la fundaziun è era stada in zic ina rebelliun, accentuescha l’anteriura presidenta e cronista da l’uniun Christiana Spescha. Uschia hajan las dunnas sezzas suttascrit ils statuts da fundaziun e betg ils umens sco en auters lieus en Surselva, di Christiana Spescha.

Emancipaziun tras l'uniun

In pass vers l'emancipaziun da las dunnas saja stà, che l'uniun porschava curs a las dunnas – e las pussibilitava uschia da s'occupar ordaifer la famiglia, di Christiana Spescha. Ma betg tut las dunnas hajan pudì sa participar co ellas vulevan e quai haja era dà in zic malruaus en il vitg.

Dals umens e da las autras uniuns sajan ellas vegnidas acceptadas svelt. L'unic problem era quel da las localitads, ma n'er quel saja stà in grond problem. Tranter las dunnas percunter saja da sentir per part fin oz che l’uniun da dunnas haja procurà per malruaus.

Cumpagnia en il center

Il pli impurtant per l’uniun saja dentant adina stada la cumpagnia. Uschia na dettia quai nagina occurrenza da l’uniun senza ina buna tschaina u almain in dessert per il venter, di Christiana Spescha.

Legenda: Las producziuns da las dunnas d'Andiast èn legendaras, qua cun il motto fusiun da vischnancas. mad

Legendaras sajan surtut lur producziuns ilaricas – sco per exempel ils sauts da las dunnas durant las sairas famigliaras ad Andiast. Uschia hajan ellas emprendì er per la festa da giubileum differents sauts tar musica dals ultims 50 onns. Quai saja il «kit» tranter las dunnas, las activitads e la cumpagnia, di Christiana Spescha.

Festa per il 50avel Nagin anniversari senza festa – naturalmain n'er betg tar l'Uniun da dunnas d'Andiast: La festa da giubileum ha lieu ils 8 da zercladur en la scola d'Andiast. I vegn a dar pliras producziuns da las dunnas, ma er cuschina ed auter divertiment.

