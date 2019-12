Sumvitg quinta cun in gudogn il 2020

Sumvitg po quintar l'auter onn cun in gudogn da 66’960 francs, quai tar entradas totalas da radund 8 milliuns francs. Las investiziuns nettas per il proxim onn èn calculadas cun 3'149’500 francs.

La radunanza communala da gievgia saira ha approvà il preventiv per il 2020 e decidì da laschar il pe da taglia sin 105% da la taglia chantunala simpla.

Via da Marias po vegnir catramada

Plinavant han ils da Sumvitg approvà il project per catramar la via da Marias e concedì in credit da 120'000 francs.

Ord l'archiv

Era il vitg sisum la Surselva – quai munta il num Sumvitg dal latin Summus Vicus – ha oz in cudesch cun passa 1'600 toponims.

RTR novitads 06:00