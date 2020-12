A partir da la stad 2025 na dovra l’Armada svizra betg pli l’areal militar a Breil. Armasuisse veglia perquai sclerir sch’i dettia interessents per duvrar il flab – la plazza da tir da la defensiuin cunter aviuns – en l’avegnir. En quest senn ha cusseglier guvernativ Peter Peyer respundì ina dumonda dal Cussegl grond.

La scola da polizia da la Svizra Orientala dovria bain adina puspè las localitads per scolaziuns – n’haja dentant nagin interess per in diever permanent, uschia il minister da polizia vinavant.

Ord l'archiv:

Il flab a Breil è vegnì inaugurà l'october dal 2000. Il Telesguard aveva rapportà.