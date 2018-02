Tar la radunanza communala a Trin ha la vischnanca concedì quatter credits, approvà il preventiv per il 2018 e definì il pe da taglia.

I dovra ina massada da quels da 10 raps per las investiziuns che Trin prevesa.

La radunanza communala da Trin ha concedì quatter credits:

425'000 francs per sanar la Via Veglia / Via Tuf

130'000 francs per far in nov parcadi a la Via Veglia a Trin Mulin

215'000 francs per midar la la funcziun dals anteriurs locals da la Banca chantunala en la chasa communala

68'000 francs per rempars d'aual en la Val Trimosa

Ed en las ulteriuras decisiuns èsi ì per raps e cifras. Ils da Trin han approvà il preventiv per la vischnanca e per l'ovra d'electricitad e fixà il pe da taglia sin 100% da la taglia chantunala simpla. Il pe da taglia resta uschia sin il medem livel sco il 2017.

