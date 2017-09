A Val vegn schliada la zona da planisaziun – co enavant?

La zona da planisaziun a Val Son Pieder era vegnida introducida per proteger ils interess da la 7132 SA. Planisà era oriundamain da construir in parc cun l'architect giapunais Tadao Ando.

La fin 2013 era vegnida introducida ina zona da planisaziun a Val. Cumpiglia en quella zona è il territori «Im Boda». Quai è la planira navend dal Hotel Rovenda fin en il vitg sin l’autezza da la chasa da la posta. La zona da planisaziun munta atgnamain in scumond da bajegiar, per quai territori.

Entras quella zona da planisaziun vuleva la vischnanca segirar per la 7132 SA e per la vischnanca il plaz per bajegiar per la halla polivalenta.

Gia era la zona da planisaziun vegnida prolungada per dus onns uschia ch'ella ha en tut cuzzà quatter onns. Cun quai che la halla polivalenta vegn uss construida en in auter lieu è la zona da planisaziun vegnida schliada, argumentescha la vischnanca la decisiun.

Parc periclità

Uschia paran ils plans per in parc dal architect giapunais Tadao Ando en questa zona da planisaziun d'esser a fin. Tenor Stefan Schmid èsi era vinavant pussaivel da realisar il parc da Tadao Ando. Perquai che la 7132 SA posseda la gronda part dal territori «Im Boda». I dovria dentant anc ina revisiun dal plan da zonas avant che in parc possia vegnir realisà. Sche quai vegniss tar ina tala revisun alura pudess era vegnir barattà sulom uschia che la 7132 SA pudess tuttina realisar il parc. La 7132 SA ha ditg sin dumonda ch'els sajan en discussiun e tschertgia schliaziuns adattadas.

