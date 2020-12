Era Flem survegn uss ina residenza per seniors. La fundaziun chasa da vegls e da tgira Plaids investescha en in spazi d'abitar adattà per seniors e vul realisar la primavaira in bajetg nov cun 15 abitaziuns.

Sco quai che la Fundaziun Medias Rumantschas scriva, sajan planisadas diesch abitaziuns da 2,5 stanzas e tschintg abitaziuns da 3,5 stanzas. Il bajetg è profilà gist sper la chasa da vegls Plaids. Uschia pon ils futurs abitants er profitar da servetschs sanitars e da nettegiar.