Per la firma Nocasa è Glion in attractiv lieu d'investir. Sco quai che Flurin Candinas, il cumpossessur da la Nocasa ha detg ad RTR, crain els en il svilup positiv da la citad da Glion. Per els ha Glion ina valita da center, ed en il center vul la glieud viver.

16 abitaziuns da 3 fin 4 1/2 stanzas

Investiziuns da var 10 milliuns francs

2500 meters quadrats surfatscha per mastergnants ed in center da fitness.

Cumparegliaziun dal maletgs Stuschar reglader a sanester Stuschar reglader a dretg Legenda: Sin il tetg da l'anteriur Coop, vegn bajagià abitaziuns. Mad, Maurus Frei SA

Glion senta l'effect da l'urbanisaziun sco auters centers era, perquai investescha la Nocasa era a Glion.

Cumparegliaziun dal maletgs Stuschar reglader a sanester Stuschar reglader a dretg Legenda: 10 milliuns vul la Nocasa SA investir en quest project. Mad, Maurus Frei SA

La dumonda da bajegiar è gia vegnida inoltrada. Tenor Flurin Candinas po ina tala surbajegiada vegnir realisada aifer in onn e mez suenter che la lubientscha è avant maun.

