Sin la grada tranter Schluein e Laax èn in auto ed in töf collidads sonda suentermezdi.

Omadus vehichels èn charrads en direcziun Laax, l’auto davant. Gist suenter la sortida da Schluein ha l’auto vulì ir a sanestra sin ina guntgida. En il fratemp ha la motociclista vulì surpassar. Uschia èn ils dus vehichels collidads da la vart.

La sanitad ha purtà la motociclista en l’ospital. Omadus vehichels han donns.

Avant duas emnas accident per medem motiv

Avant radund duas emnas, ils 23 da mars avevi gia dà en il medem lieu in sumegliant accident. Là aveva in um da 56 onns era vulì surpassar in auter auto. Quel ha dentant era vulì ir a sanestra sin la guntgida, uschia ch'i è vegnì tar l'accident.

Legenda: Da vesair a sanester è la guntgida che l'auto ha vulì ir. MAD, Polizia chantunala

