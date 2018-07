La mesemna avantmezdi è in cupitgader vegnì giud via datiers da Pitasch e crudà en il Glogn. Il manischunz ha blessuras mez grevas.

Il manischunz da 43 onns transportava material d'in plazzal sin la via da Val tar in deposit. Suenter ina curva a dretga saja el vegnì giud via e crudà var 15 meters d’ina plaunca giu, scriva la Polizia chantunala. Cun agid d’in turn haja la Rega salvà il lavurer, in’ambulanza haja silsuenter transportà el en l’ospital regiunal a Glion.

RR novitads 15:00