En la vischnanca da Sumvitg è in um sa blessà levamain la dumengia tar in accident da lavur. Sco quai che la Polizia chantunala communitgescha era l'um da 43 onns vidlonder da trair in bist encugnà ord il guaud. Latiers è il bist vegni liber nunspetgadamain ed ha bittà per terra l'um. La Rega ha sgulà l'um lev blessà en l'ospital chantunal a Cuira.

RR novitads 10:00