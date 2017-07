Accident da lavur sur Val s. Pieder

Tar lavurs da construcziun hai dà oz a bun’ura in accident da lavur a Val s. Pieder. In lavurant è vegnì blessà. El ha stuì vegnir transportà cun la Rega en l’ospital chantunal a Cuira.

Sur Val s. Pieder en il territori da Gadastatt hai dà oz avantmezdi durant lavurs da construcziun in accident da lavur. In maschinist da 47 onns è ì cun ses exchavatur da tschinta d'ina via giu, quel ha cumenzà a glischnar ed è cupitgà sin la vart. Il maschinist è vegnì blessà mezgrev. Collegas da lavur han deliberà el ord la cabina. La Rega ha sgulà el en l'ospital chantunal a Cuira.

RR novitads 15:00