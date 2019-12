Chattà mort in um sparì

A Glion è vegnì chattà la gievgia saira la bara dad in um ch'era sparì dapi la mesemna. La gruppa da salvament ha chattà l'um da 66 onns mort da manaivel da ses auto ch'ha gì in accident. Quai sut la via da Sursaissa.

Tenor la Polizia chantunala è l'auto che vegniva da Flond, vegnì giud via e crudà radund tschient meters d'ina spunda giuadora. Tenor las enconuschientschas actualas è l'um vegnì da sa deliberar sez or da l'auto, ed ha lura empruvà dad arrivar sin la via. Suenter var 200 meters saja el lura crudà enturn e mort, scriva la Polizia chantunala.

