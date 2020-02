Prest 20 onns è l'hotel Acla da Fontauna a Mustér gia vit. Uss, sche nagin na fa recurs a la Dretgira administrativa dal Grischun, pudess la realisaziun d'in nov hotel esser datiers.

30 dis temp

La lubientscha da bajegiar è dada per mauns da la Immo Invest Partner SA a Glattbrugg (chantun Turitg). Uschia pon els spazzar il bajetg existent sin parcella 1346 e construir in nov hotel. Davostiers èn previsas tschintg chasas d’abitar e trais garaschas sutteranas cun almain 290 parcadis. Sco il president da vischnanca da Mustér Robert Cajacob ha ditg ad RTR, vala uss in temp da 30 dis per far recurs. E recurs pon ins mo far pli a la Dretgira administrativa dal Grischun.

Helvetia Nostra n'ha anc betg decidì

Ina midada impurtanta vi dal project è che mo la mesadad da las abitaziuns secundaras pon vegnir realisadas – numnadamain 30. Sco Robert Cajacob ha ditg, lubeschia la lescha davart abitaziuns secundaras quest dumber.

Fin uss n'ha la fundaziun Helvetia Nostra anc betg decidì, sch'ella fa recurs encunter il project. La manadra da la fundaziun Vera Weber ha ditg ad RTR, ch’el stoppian anc examinar la lubientscha da bajegiar.

La posiziun da la Immo Invest Partner SA, l'investider che posseda era il terren, n'ha RTR anc betg survegnì.

100 milliuns francs

Il schaner 2018 aveva la Immo Invest Partner SA preschentà ses project per il nov hotel Acla da Fontauna. Previs è in hotel da quatter stailas cun 208 chombras, ed investiziuns da circa 100 milliuns francs.

