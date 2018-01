La finamira saja da reducir il CO2. Quai ha l’architect dal nov project Acla da Fontauna, Alexander Maier, ditg ad in referat durant ils discurs per perscrutar energia a Mustér.

Spargnar energia veglian els per ex. en il sectur da wellness. Ina pussaivladad saja dad avair aua da sal ch’ins na stoppia midar trasora, di Alexander Maier. Ins stoppia era ponderar co duvrar ina ventilaziun. En ina chombra saja quai per ex. meglier dad avrir la fanestra per laschar vegnir en aria frestga che da tschentar en la ventilaziun.

Energias regenerablas

Per il nov hotel cun 208 chombras ed ils 6 bajetgs cun 91 abitaziun dovran els energias regenerablas sco pumpas a chalur ubain lain. Els veglian era stgaudar tant sco pussaivel cun la rait locala da chalur a distanza.

Giast duai sa sentir bain

En scadin cas duai il giast sa sentir bain. Quai saja in aspect central. Ins na dastga betg sa sentir sco dad esser en ina baracca, vul dir la surfatscha sto esser chauda ed i sto avair ina bassa temperatura da l’aria. Ubain ditg cun auters pleds: Il giast na duai betg avair in chau chaud e pais fraids.

Legenda: Acla da Fontauna RTR, G. Hosang

Reducir la prestaziun da stgaudar

Sco l’architect dal nov project Acla da Fontauna calculescha aveva il hotel actual ina prestaziun da stgaudar da ca. 2 mega watts (= 2'000 kW), cun il nov project dovran els mo ca. 100 kilo watts energia.

