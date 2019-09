Cun 17 onns è il giuven da Luven ì a Berlin en la scola d’acturs Charlottenburg, per suandar a ses siemi da vegnir actur professiunal. Uss gudogna el dapi 10 onns ses paun dal mintgadi cun star sin tribuna u avant la camera; in pass che mo paucs cuntanschan.

Curdin Caviezel di, ch’el haja gì il cletg, da survegnir ina rolla en in teater gist suenter la scola d’acturs. Quai na sa chapescha betg da sasez. Igl ha fitg blers acturs, ma paucas rollas, pia ina branscha dira. Per Caviezel è quella malsegirtad da forsa betg avair lavur il proxim mais betg in burdi – anzi, el ha gugent quai, da betg savair, nua ch’el sa tschenta. Ma mumentan ha il giuven da Luven era avunda lavur. Per il pli ha el plirs projects il medem mument. Tschintg rollas parallel ina dasper l'autra èn fin uss il record.

Ils Tudestgs han gugent ils Svizzers e tar ils Rumantschs pensan els che quels sajan insatge spezial e cool – igl ha mo avantatgs dad esser in Rumantsch en Germania.

Cun emprim agen toc sin turnea

Il Sursilvan è cun ses collega Gabriel Stohler e l’agen toc «Die blaue Karotte» sin turnea. L’emprim en la Germania ed uss en Svizra. Il toc umoristic è in success. E Curdin Caviezel less far dapli agens tocs en il futur ed era esser pli preschent en Svizra.

Dumengia, il 1. da settember 2019 è la davosa producziun dal toc «Die blaue Karotte» a Cuira en la Postremise, a las 18:00.

Betg uschè glamurus sco tuts pensan

Il giuven da Luven ha era da pajar in pretsch per pudair viver ses siemi. Vesair amis, avair temp liber u hobis, quai n'è betg uschè simpel en questa branscha. Plinavant sto el era trasora midar lieu d’abitar. Per exempel va el prest per trais mais a Vienna a star. Ma quai è in pretsch che Curdin Caviezel paja gugent.

RR actualitad 17:00