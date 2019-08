Il manaschi da recicladi da la firma Montalta porscha dapi questa primavaira la pussaivladad da deponer plastic ord il tegnair chasa. La finamira è da reciclar enstagl da brischar il plastic. Cun rimnar 1 kilo plastic èsi pussaivel da spargnar fin a 3 liters ieli brut.

Maletg 1 / 5 Legenda: En il recicladi vegn rimnà tut igl urden pussaivels da reciclar. RTR, Reto Pfister Maletg 2 / 5 Legenda: Il plastic na vegn betg sortids direct al lieu, mabain transportads a Weinfelden. RTR, Reto Pfister Maletg 3 / 5 Legenda: Rimnada da plastic ord il tenercasa. RTR, Reto Pfister Maletg 4 / 5 Legenda: Las folias da plastic vegnan rimnadas. RTR, Reto Pfister Maletg 5 / 5 Legenda: Ord las folias da plastic vegn pressegià ballas per il transport. RTR, Reto Pfister

Il plastic rimnà vegn manà da la firma Montalta a Weinfelden en la Turgovia. Per sortir il plastic e far ord da quel in granulat vegn quel transportads vinavant en il Voralberg. Il granulat che sa vegnir duvrà en l’industria turna puspè enavos en Svizra.

Tenor l'Uffizi federal d'ambient (BAFU) e plastic meglier da reciclar che vaider - dentant be sch'el vegn dismess a moda correcta...

RR actualitad 11:45