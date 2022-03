Gia dapi l'onn 1993 pon uffants ord il Belarus far vacanzas en Surselva. Quai suenter che l'ovra atomara da Tschernobyl era explodida intgins onns avant ed aveva irradià il conturn cun radioactivitad.

Guerra impedescha agid

L'uniun che organisescha mintg'onn per in mais vacanzas per uffants pertutgads da la radioactivitad vuless gugent danovamain far quai, di Ruth Keller da l'uniun. Ils davos dus onns haja corona impedì las vacanzas, ussa la guerra. Ils commembers da la suprastanza da l'uniun tschertgan il contact cun ils responsabels en il Belarus per survegnir infurmaziuns co che la situaziun è il mument. Savens dettia paucas reacziuns. Il mument na restia per l’uniun d'agid en Surselva betg bler auter che spetgar e sperar che la guerra saja prest vargada.

Ord l'archiv

Adina puspè en uffants ord la regiun enturn Tschernobyl stads a far vacanzas en Surselva.