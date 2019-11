En la Bassa datti gia pliras furmas da collavuraziun tranter consuments e purs. Quest sistem nua che consuments sustegnan ils purs u cun lavurar per els u cun cumprar ils products, duai uss er vegnir realisà en Surselva.

Consuments cumpran e lavuran tar in pur

Lavur a maun è impurtanta

Rahel Krüsi da Pratteln (chantun Basilea) è consumenta ed en la gruppa centrala dal project agricultura solidarica Surselva. Ella ha gia lavurà tar in pur si Sursaissa. Ella haja pudì emprender bler nov, per exempel l'ir cun in motor Aebi, raschlar ubain segar.

La lavur a maun è ina part impurtanta da l’agricultura solidarica. Ma il consument po era exprimer ses giavischs envers il pur e producent. Rahel Krüsi di ch’ella plantass gugent in iert cun ervas medicinalas.

Distanza n'è betg in problem

E sco ella declera enavant, n'è la distanza dal pur fin al consument betg in problem. En la Bassa pudess ins endrizzar deposits sco per exempel in tschaler da chaschiel, nua ch’ils consuments san retrair lur products.

Legenda: Il bain puril da Dominik Waldmeier Dominik Waldmeier

Prosuments

In dals producents dal project è Dominik Waldmeier che ha prendì a tschains in bain puril a Curaglia. El fa part dal project perquai ch’i dettia bleras sfidas en l’agricultura cun pli paucas persunas en ils manaschis, cun midadas dal clima e cun la situaziun economica.

Legenda: Dominik Waldmeier e sia partenaria Eveline Hauser Dominik Waldmeier

El discurra dentant plitost da «prosuments», perquai ch’ils consuments fetschian part dal manaschi cun cumprar cedels da participaziun e cun pajar ina tscherta summa. Quella n'è betg anc fixada, perquai ch’il project n'è betg anc elavurà en tut ils detagls. Quai duess succeder primavaira.

RR actualitad 11:00