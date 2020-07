La Lampertschalp è ina da las grondas alps en Val S. Pieder. Dapi quatter onns pasculeschan là vatgas-mamma e sterlamenta – en tut circa 300 animals. L’alpegiaziun da nursas han ils responsabels dà si en l'alp che giascha en la val Länta.

Senda da viagiar per mez las pastgiras

Sin il culm entadim la val sa chatta la chamona dal Club alpin svizzer da la Länta. Ils viandants che vulan visitar quella chamona ston pia viagiar atras l'alp. Ina situaziun che procura ina giada u l’autra per battacor al responsabel e pastur Alois Stoffel. Cunzunt ils chauns dals viandants procuran per malruaus en las muntaneras. Cun tavlas d’infurmaziun vegnan ils viandants fatgs attent co sa cuntegnair.

Nus na vulain betg far tema als viandants cun nossas tavlas d’infurmaziun. Dentant vulain nus dumagnar els uschè lunsch, ch’els han il respect necessari per pudair passar la senda da viagiar senza provocar in accident

Ina dumonda da la responsabladad

Per ademplir las premissas da segirtad ha Alois Stoffel entschet gia avant 10 onns ad infurmar ils viandants. La finala vai en in cas d'accident tranter ina muntanera e viandants per la dumonda tgi ch'è responsabel ed ha da surpigliar ils custs.

Excluder in tal accident na po nagin. Dentant vulan ils responsabels far tut il pussaivel per evitar gia da l'entschatta uschè ina situaziun.