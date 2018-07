El saja numnadamain pir propi vegnì conscient tge che quai muntia suenter sia decisiun. Suenter ch'ins saja stà en in uffizi segir nua che l'atgna lavur saja e vegnia er recepida da la glieud sco insatge degn ed impurtant. Tut quai haja mancà suenter.

... tge differenza che quai è sch'ins è tuttenina sin la plazza da gieu tut persul e nagin n'è qua per dar ballape cun ins...

La dunna ha patì il pli ferm

I saja vegni pass per pass a la decisiun da bandunar la plaiv. Dus onns hajan els anc lavurà ensemen en la plaiv cura ch'ils collavuraturs, suprastanza ed auters directamain pertutgads eran gia infurmads davart la relaziun. Per blers saja quai stà nagin problem. Ina gruppa da dunnas ha lura però fatg squitsch davosvart sin l'amia da Ciril Berther fin ch'els sajan sa decidids da bandunar la plaiv en favur da la sanadad.

Che blers plevons hajan relaziuns quai saja enconuschent a blers e vegnia er tolerà. Sch'i vegnia lura però public na tolereschian blers betg pli quai ed i vegnia alura cunzunt tar il problem per la dunna. Nua ch'i po lura er sa dar l'idea che la dunna prendia davent a la plaiv il spiritual.

Lavur en la plaiv u betg – dependent dal papa

Cura che Ciril Berther ha abditgà publicamain sco plevon, en favur da l'amur n'ha el betg pli survegnì lavur entaifer la baselgia. Be intgins onns pli baud fissi tenor el però stà nagin problem da survegnir ina plazza sco assistent pastoral u in post sumegliant.

Papa Gion Paul II e papa Benedetg XVI sajan stads en quest connex pli restrictivs, uschia che tscherts uvestgs hajan decidì ch'i na vegnia betg pli en dumonda per in anteriur plevon che ha rut il celibat da survegnir lavur en ina plaiv. Il papa actual, Francestg, saja puspè pli avert.

Celibat sco instrument da pussanza

L'anteriur plevon na crai però betg che l'avertadad dal papa possia effectuar midadas tar il celibat. In professer dal temp da studi da Ciril Berther haja detg ad el curt avant sia mort: «Gea da lezzas uras cartevan nus ch'il celibat vegnia schlià.»

Che quai n'è fin oz betg capità schebain ch'i fiss teologicamain pussaivel è tenor Ciril Berther perquai ch'il celibat è per la baselgia in'interessanta furma da mantegnair pussanza. Tuts sappian ch'il celibat vegnia respectà be pli u main ed uschè ditg che nagin na di nagut na saja quai nagin problem. I sa dettia uschia però er la pussaivladad da far squitsch tant da sutensi sco da surengiu. Quai saja bun per mantegnair il sistem ierarchic da la baselgia.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Grischun L'obligaziun da celibat è da metter en dumonda

In signal en il senn da papa Francestg

Sch'ina plaiv sco p. ex. Breil schess p. ex. ch'els veglian exnum salvar lur plevon, er cun amia, dunna u famiglia pudess quai tenor Ciril Berther bain esser in signal en il senn dal papa actual. Lez veglia numnadamain sche pussaivel laschar schliar ils problems a la basa.

Grondas schanzas na dat l'anteriur plevon tuttina betg ad in tal scenari. Ina plaiv en la vischinanza dad Oetwil, nua che Ciril Berther viva, haja empruvà quai uffizialmain. Tuts 400 preschents a la radunanza da la plaiv sajan stads persuenter unanimamain, ma i n'ha tuttina betg funcziunà. Tenor Ciril Berther dovria be paucas persunas, er d'ordaifer la plaiv che n'acceptan betg la situaziun ed i na gartegia betg.

RR actualitad 08:00