«Amur senza fin» dovra anc statists

Per pudair realisar l'emprim film da televisiun rumantsch tschertga la producziun anc statistas e statists da lingua rumantscha.

Mona è maridada dapi vegn onns. Sia lètg va zop. Cun agid dal nov plevon dal lieu – el vegn da l'India – emprova Mona da metter sia lètg puspè en pe. Quai dat da discurrer en il vitg …

Quai è l'istorgia da l'emprim film da televisiun rumantsch «Amur senza fin», che vegn filmà davent dals 18 da settember enfin ils 20 d'october a Sagogn. Il film vegn realisà da Zodiac Pictures («Gotthard», «Heidi») en cooperaziun cun la SRG SSR. Reschissur è Christoph Schaub.

Sco per auters films dovri era per quest film blers statists. 200 en tut, sco la responsabla per ils statists Jessica Hefti da l'interpresa Backgroundaction raquinta. Fin ussa ha ella dentant pir ca. 100 persunas, e quai mo paucs dis avant ch'i vegn filmà.

«Nagin problem», manegia ella. Els na dovrian betg 200 statists durant tut il temp ch'i vegn filmà, mabain durant paucs dis. E la finala saja quai anc adina gartegià d'avair avunda statistas e statists en il lieu.

Chatschadurs ed uffants mancan …

Per il mument mancan cunzunt chatschadur/as ed uffants. Els hajan sutstimà in pau la situaziun da stuair tschertgar talas persunas durant il temp da chatscha e vacanzas d'atun. Perquai spera ella che da quellas persunas s'annunzian anc.

300’000 statists per 125 secundas – ozendi betg pli usità

Tenor Guiness World Records è il film «Gandhi» dal reschissur Richard Attenborough stà il film cun ils pli blers statists. Ils 31 da schaner 1981 èn 100’000 statists pajads e 200’000 facultativs stads avant la camera per la scena da sepultura dal cumbattant per la libertad da l’India. La scena è vegnida filmada da 11 equipas da camera. La scena sco tala cuzza en il film dentant be 125 secundas. Dal reminent è «Gandhi» stà l’ultim film cun in dretga scena da massa. Il motiv è che dapi ils onns 1990 èsi pussibel da simular talas scenas bler pli simpel cun in computer.

Stars che han cumenzà sco statists

Il portal filmstarts.de ha mess ensemen ina glista da stars da Hollywood che han cumenzà lur carriera d’actura ni actur sco statist. Tranter quels èn per exempel Silvester Stallone, che ha collavurà sco statist en il film «Bananas», Robert de Niro en «Drei Zimmer in Manhattan», Renée Zellweger en «Confusion» ubain Brad Pitt en ils films «No Man’s Land – Tatort 911» ed «Unter Null».

