«Amur senza fin»: Film svizzer vegn giugà en Surselva

La SRG SSR realisescha per l’emprima giada in film da televisiun rumantsch e quai a Sagogn.

Era sch’il titel «Amur senza fin» lai pensar ch’il film saja ina romanza, n’èsi betg uschia. Il producent dal film Lukas Hobi ha sincerà ch’i sa tractia d’ina cumedia e betg d’ina romanza u in drama da la muntogna. Il film duai simplamain divertir e purtar il linguatg rumantsch en las autras parts da la Svizra. Uss è il film dentant pir en planisaziun.

Il scenari

La lètg da Mona (giugà da Rebecca Indermaur) è Gieri (giugà da Bruno Cathomas) va in pau pe zop. Quai vul dir, i marscha nagut enta letg.

Cun agid dal nov plevon, in da l’India, che vegn en il vitg emprova Mona da metter puspè en moviment sia vita sexuala. Che Mona survegn agid dal plevon intervegnan era autras dunnas dal vitg ed era ellas vulessan cussegls dal nov plevon. Quai dat natiralmain bler da discurrer. Dapli da l’acziun na vulain nus betg tradir ..Ils giugaders

Il film empermetta d’esser 70% per rumantsch e 30 % per tudestg. Ch’il film è per ina buna part rumantsch sa conferma cun dar in sguard sin la glista dals acturs. Cun Tonia Maria Zindel, Bruno Cathomas, Marietta Jemmi, René Schnoz ed Anita Iselin è la garda d’acturas ed acturs rumantschs bain preschentada.

Ils statists

Sco quai ch’il producent dal film Lukas Hobi di, dovria quai film er blers statists. Concret èn els avisads sin bun 200 statistas e statists. La tschertga da quels cumenza dentant pir l'avust. La filmada sco tala cumenza mez settember e vegn a cuzzar circa dus mais. Ils responsabels quintan ch’il film vegn emess l'atun 2018 en televisiun.

