Dapi intgins dis vegn puspè filmà en Surselva. Quella giada a Sagogn, ch'è il lieu principal dal film «Amur senza fin». Filmà vegn dentant betg mo a Sagogn, era da Castrisch enfin Trin-Mulin vegnan filmadas singulas scenas ordaifer Sagogn.

L’emprim film da televisiun rumantsch «Amur senza fin» raquinta l'istorgia da Mona, ina dunna maridada dapi 20 onns, ch’emprova da puspè dar vita a sia lètg, e quai cun tips dal reverenda dal vitg che vegn da l’India.

Il lieu principal da l’istorgia è Sagogn. Filmà vegn dentant era en differents lieus tranter Castrisch e Trin-Mulin. Chattar quels lieus è la lavur dal «location scout». Per il film rumantsch è quai Anna Fanzun. Ella tschertga dapi 15 onns lieus per films.

Radius da 30 minutas

Sco emprim vegn definì il lieu principal d’in film. Quai è il lieu, nua che la gronda part da las scenas vegnan filmadas. Partend da quai lieu tschertga Anna Fanzun ils lieus ch’i dovra anc per filmar las scenas che na san betg vegnidas filmadas en il lieu principal. Normalmain entschaiva sia lavur ca. in mez onn avant ch’i vegn filmà. Per chattar ils dretgs lieus, studegia ella il script dal film e dumonda il reschissur, tge pretensiuns ch’el haja. En media dovri ella 3 enfin 5 lieus per chattar il dretg.

Plirs puncts

Betg mo il lieu sez è dentant impurtant per la producziun dal film. Era co vegnir tar il lieu, co i tuna en il conturn dal lieu ed era la glisch en il lieu giogan ina rolla. Uschia visita Anna Fanzun 3 enfin 4 giadas in lieu, enfin ch'el vegn acceptà sco lieu per filmar. Pir cura ch'il reschissur, l'um da camera ed era tecnicists e logistichers han acceptà il lieu, vegn suttascrit in contract da locaziun cun il possessur dal lieu.

