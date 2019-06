Il plan oriund saja stà da construir ina sala da congress che appartegn a l’hotel Radisson Blu, sco il schef da communicaziun da la Andermatt Swiss Alps, Stefan Kern, ha declerà. Ma alura ha Sawiris decidì cun l’architecta Christina Seilern da Studio Seilern Architects a Londra dad engrondir il bajetg e da far ordlonder ina halla da concert.

Custs da passa 10 milliuns francs

Cun questa halla daventa Andermatt uss era in center da cultura senza far concurrenza al KKL a Lucerna. La halla nova ha plaz per ca. 650 persunas ed in orchester cun 75 musicistas e musicists. Custà ha la halla passa 10 milliuns francs.

