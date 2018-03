Mirar be sin quai ch’el ha forsa fallà na fiss betg correct.

Andiast: «Pierin Vincenz ha fatg bler per nus»

Pierin Vincenz ch'è en arrest d'inquisiziun, è oriundamain d'Andiast. Mintgin enconuscha el ad Andiast e là giauda el in bun num.

Sch'ins discurra cun persunas d’Andiast, sentan ins bain spert ch'els èn plain speranza che las reproschas envers Pierin Vincenz na daventian betg vardad. Era cler èsi, ad Andiast na vegn nagin a condemnar Pierin Vincenz gia ordavant. I vala sa chapescha la presumziun d’innocenza.

Dentant èsi gia cler, ch'era ils suspect è gia da grond donn per la persuna Pierin Vincenz sco era per il vitg d’Andiast.

Ina persuna ha manegià da betg emblidar, quant dal bun che Vincenz haja fatg per las pendicularas e per il vitg d’Andiast. Cler è ch'ins spetga si Andiast cun tensiun co quai va vinavant cun quella chaussa.

