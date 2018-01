Andrea Cavegn-Beer vul daventar «chatschadra svizra»

La chatschadra da Rueras è ina da las quatter finalistas per il titel «chatschadra svizra» da la revista Schweizer Jäger

.

«Chatschadra svizra» – la finalista Andrea Cavegn-Beer 2:48 min, Telesguard dals 16.1.2018

Andrea Cavegn-Beer, mamma ed ustiera da Rueras è ina da las quatter finalistas per il titel «chatschadra svizra» che la revista Schweizer Jäger surdat per la terza giada. Andrea Cavegn-Beer ha 29 onns ed ha survegnì la passiun per la chatscha da ses bab. Uss va ella sezza a chatscha e vul esser ambassadura per in maletg positiv da la chatscha grischuna ed en general. Andrea vuless communitgar che «la chatscha na saja betg mo ir a sajettar animals, mabain ina materia cumplexa cun blers facturs davostiers».

Lla nova «chatschadra svizra» vegn preschentada la sonda, ils 17 da favrer a Berna en il rom da l'Exposiziun da pestga, chatscha e tir.

