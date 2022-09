Ils casturs èn returnads en il Grischun. Dasper il Rain han els chattà in nov dachasa. A Glion e conturn han gia pitschens casturs pudì vegnir cumprovads ils onns passads. A Surrein/Igniu èsi quest onn reussì da cumprovar almain in animal pitschen.

Co il guardiachatscha Andriu Degonda ha ditg haja el montà la trapla fotografica per pudair vesair l’animal, sez vis il castur n'ha el anc mai en quels quatter onns ch’ins sa ch’el è da return. Quest onn haja el lura er pudì vesair ch’in dals animals sin ils maletgs saja pli pitschen che tschels, uschia possian ins dir ch'i dettia almain dus animals gronds ed in pitschen.

Il chastè dal castur n’è betg chattà

La riva dal Rain è creschida en dal tuttafatg. Chaglias ed urticlas impedeschan d’entrar en il spazi da viver dal castur. Ina tauna da casturs tipica n'hajan ins fin uss anc betg chattà, di Andriu Degonda. Ma el na giaja er betg a tschertgar. Uschè ditg ch’el na fetschia betg donns na dettia nagin motiv da chattar ils animals ed ils ultims onns n’hajan ins gì nagins donns.

1 / 8 Legenda: Il habitat dal castur è dominà da chaglias ed urticlas, per l'uman quasi nunpussaivel d'entrar. RTR, Gionduri Maissen 2 / 8 Legenda: In dals lieus nua che la tauna dal castur pudess sa chattar. RTR, Gionduri Maissen 3 / 8 Legenda: La primavaira pon ins vesair ils fastizs dals casturs. Uffizi da chatscha e pestga 4 / 8 Legenda: Entrar en il habitat dal castur, quasi nunpussaivel. RTR, Gionduri Maissen 5 / 8 Legenda: Andriu Degonda, guardiachatscha, ha fin uss sulet pudì observar ils fastizs dal castur. RTR, Gionduri Maissen 6 / 8 Legenda: Andriu Degonda emprova da chattar fastizs dal castur. RTR, Gionduri Maissen 7 / 8 Legenda: Andriu Degonda emprova da chattar fastizs dal castur. RTR, Gionduri Maissen 8 / 8 Legenda: Il castur è vegni fotografà gia avant trais fin quatter onns. Uffizi da chatscha e pestga

Chattà castur giuven mort a Tujetsch

Mez fanadur è vegnì chattà in castur giuven a Tujetsch, dasper il mir da la tschiffada dal Rain dasper las ovras electricas. Sco Andrea Baumann da l'Uffizi da chatscha e pestga ha confermà saja quai probabel in animal giuven che saja stà da viadi per chattar in nov habitat. Tals animals possian far viadis fin a 50 kilometers. L’animal chattà era dentant crudà giu dal mir e sa blessà mortalmain. Quai possian ins dir perquai ch’in dent era rut giu ed il castur aveva blessuras vi dal chau, uschia Baumann.

Ma ch’il castur vegnia er a sa derasar en ulteriurs lieus, saja quasi garantì. In cunfin natiral dettia, uschia possia il castur sulet viver nua che chaglias creschian, perquai na vegnia el mai a viver en in territori fitg alpin. Surtut l’enviern dovria el ogna u autras chaglias per mangiar, uschia Andrea Baumann. Ma fin uss haja il castur mussà ch’el possia viver er fitg datiers d’umans, daco betg er en in territori fitg alpin.