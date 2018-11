Sco quai che Surselva Turissem scriva, banduna Anja Beivi l’organisaziun per sa sviluppar vinavant. In da ses emprims gronds projects per l’organisaziun è stada l’offensiva da scharm dal 2016 a Turitg.

Il cussegl d’administraziun da Surselva Turissem scriva ora en curt la plazza sco mainafatschenta e manader da marketing. Quai per pudair garantir l'avegnir da l'organisaziun e realisar ulteriurs projects.

