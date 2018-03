Ina pura che ha prendì part da la debatta è Anna Durschei da Segnas. Ella ha 30 onns, ha fatg l’emprendissadi da pura ad Arenaberg en il chantun Turgovia ed ha surprendì il schaner da quest onn il manaschi da ses bab. La stalla gronda ed ina pitschna èn a Pignola sut Segnas. Ella ha 43 vatgas-mamma e vadels.

Legenda: Ils animals da l'Anna Durschei RTR, H. Giger

Cura ch’il bab saja vegnì en la vegliadetgna da pensiun, saja ella sa decidida da surprender il manaschi. I haja dà blera lavur da midar il puresser dad in maun en l’auter, surtut era lavur administrativa. Ils geniturs han però gidà e gidan enavant.

Innovativs, moderns, ecologics

Tgi che vul far il pur duess ademplir pliras pretensiuns:

Esser innovativs:

Quai saja uschia, mo i saja era bun da far endretg quai ch’ins fetschia, enstagl dad empruvar ina massa autras chaussas. Quai portia numnadamain in tschert ristg, sch’ins veglia empruvar insatge nov ed investir bler, manegia Anna Durschei. Ma in pur stoppia ir cun il temp.

Esser moderns e professiunals:

La tecnica sa sviluppeschia pli e pli fitg. Els hajan anc ina stalla cun pauca tecnica, vul dir els fetschian dentant anc blera lavur a maun, per ex. metter giuaden il fain. I possia dentant esser, ch’ella stoppia installar en l’avegnir indrizs pli moderns cun la finamira ch’il temp en stalla vegnia pli curt.

Esser ecologics e biologics:

Sco pur saja quai impurtant da lavurar ensemen cun la natira e da cultivar funs e plauncas. Ma mintgatant possian ins sa dumandar, sche quai rendia da segar mintga plaunca.

Legenda: La stalla pitschna a Pignola RTR, H. Giger

Lavur impurtanta per la natira

Il pur produceschia maglia e tuts dovran quai per surviver. Ed el fetschia – sco detg – era ina lavur impurtanta per la natira, manegia Anna.

Tge giavisch ha la pura giuvna da Segnas per l’avegnir?

Anna Durschei giavischa che la glieud apprezieschia sia professiun ed era ses products. Quels vegnian producì en Svizra sut bunas cundiziuns. Il pli bel saja quai la finala, sch’ella possia vender ses products sco per exempel charn ed ovs al client e che quel apprezieschia che quels products èn vegnids producids en la regiun.

