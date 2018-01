Apprezià da giast e vischnanca – l'inscunter da Bumaun a Lumbrein

L'apero da Bumaun a Lumbrein vegn apprezià dals giasts dentant era da la vischnanca. Igl è in'occurrenza che la vischnanca Lumnezia ha surpiglià da l'anteriura vischnanca da Lumbrein.

Tenor il president communal Duri Blumenthal è l'apero da Bumaun in impurtant termin en l'agenda da la vischnanca. I saja ina pussaivladad da dar ina baterlada e discurrer sur da quai che curra e passa.

Era ils giasts da vacanzas apprezieschan l'apero da Bumaun che la vischnanca Lumnezia organisescha per pudair emprender d'enconuscher in pau ils indigens e per survegnir infurmaziuns da la vischnanca. Pli pauc vegn nizzegià l'apero per pudair discutar davart quai che na plascha betg en vischnanca. Insumma para quai - almain tar ils giasts preschents - betg dad esser in desideri. Els sa sentan bain ed èn cuntents cun la vischnanca. Els vegnian prendids serius, e la vischnanca fetschia bain sia lavur e cun la precauziun necessaria, hai num dals giasts.

