Skelets a Sagogn – ma i n'è betg in cas per il criminolog

1 / 2 Legenda: L'ossa ed ils skelets ch'èn vegnids a la glisch en il quartier da Casut a Sagogn. Augustin Beeli 2 / 2 Legenda: La spina dorsala e la chavazza d’in uffant èn cumparidas a la surfatscha. Augustin Beeli

Suenter Pasca aveva la davosa etappa da sanar las vias communalas cumenzà. L’interpresa da bajegiar ha installà il plazzal ed entschet a chavar il foss tras la via Casut dal Vitg dador. Lura èsi stà uschè lunsch: L’excavatur è fruntà curt avant mezdi sin restanzas umanas.

Sin il tschadun dal trax ha il lavurer vis en il terratsch ossa umana ed ina chavazza. Conscient da sia obligaziun ha il capolavurer orientà la vischnanca. Lezza ha vulì esser segira ed ha clamà sin il plaz la polizia. Ins aveva numnadamain constatà che l’ossa n'era betg profund sut terra mabain sin l’autezza da la lingia da telefonia. La Polizia chantunala ha vulì ina garanzia e conferma ed ha clamà sin il plaz il Servetsch archeologic dal Grischun.

Tge far tar ina scuverta? Avrir la box Serrar la box Memorisar il lieu da la scuverta

Sche pussaivel laschar restar ils chats al lieu, senza midadas, per che la situaziun da cumprova possia vegnir examinada.

Annunziar la scuverta al servetsch archeologic info@adg.gr.ch Objects chattads en il sutterran dal territori Grischun n'èn betg possess privat, mabain tutgan al chantun. Tge ch’è da far sch’ins ha chattà in u plirs objects è dal reminent reglà en il Cudesch civil svizzer sco er la lescha chantunala per la protecziun da la natira e da la patria.

Betg in cas per ils criminologs

La scuverta n'è – per fortuna – betg in cas per ils criminologs, mabain per ils archeologs. Sco igl è sa mussà spert, èn ins fruntà a Sagogn sin in santeri medieval. Christoph Walser è responsabel per la perscrutaziun dal terren entaifer il Servetsch archeologic chantunal. En il discurs cun la Fundaziun Medias Rumantschas na vul el dentant betg confermar che las restanzas umanas derivian dal medieval.

Nus partin dal fatg ch’igl è in santeri istoric. Dentant èsi anc memia baud da confermar da tge epoca che las restanzas umanas èn.

Cun palutta, barschun e sadella

Dapi glindesdi lavuran quatter persunas sin il plazzal cun palutta, barschun e sadella. Ils archeologs han tschentà duas tendas en il foss. Lur pensum è da segirar l’ossa, las chavazzas e restanzas dals vaschels, sco era d’eruir la dimensiun e skizzar il santeri presupponì. Fin il prim da matg a la bun’ura han ils spezialists scuvert 12 fossas da creschids ed uffants ch’eran sutterrads en vaschels da lain.

Gia avant 50 onns avevan ins chattà en la vischinanza skelets e chavazzas, medemamain durant chavar in foss per la chanalisaziun nova.

Il project da sanaziun po cuntinuar

La nova scuvrida d’in santeri istoric en il Vitg dado a Sagogn è ina pitschna sensaziun. Il Servetsch archeologic dal Grischun è s’installà ier en il quartier. L’exchavaziun urgenta cun l’inspecziun dal terren è limitada temporarmain, ils spezialists han temp trais emnas da far las lavurs. L’interpresa da bajegiar n'ha betg stuì bandunar il plazzal. Enstagl da chavar tras la via da Casut cuntinueschan las lavurs en in auter lieu dal quartier.

