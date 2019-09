L'aura ha procurà per in bun resultat

La stad dal 2018 sco era l'enviern 2018/19 èn stads optimals per l’interpresa Arena Alva SA. Tenor il rapport annual ha l'interpresa fatg ina svieuta da 97 milliuns francs. Cumpareglià cun l'onn avant è quai in plus da var 10 milliuns francs. Il gudogn net munta per l'onn da gestiun passà a stgars 4,5 milliuns francs. Il 2017/18 era quel anc tar bun 2 milliuns francs.

Entradas singulas ha l'Arena Alva pudì dumbrar stgars 80'000 dapli che l'onn avant. Per l'onn da gestiun 2018/19 èn quai uschia stadas pli che 1 milliun entradas. Surtut la bellezza aura da la stad passada, sco era las bunas relaziuns da naiv durant l'enviern sajan stadas raschuns per il bun resultat da gestiun, scriva l'interpresa.

Per l'Arena Alva lavuran passa 1'000 persunas che partan 519 plazzas cumplainas.

