Corsin Clopath è tar l’Arena Alva Laax responsabel per pistas segiras. Suenter las navadas da l’emna passada ha el gì bler da far cun sajettar lavinas.

Stgalim quatter, privel da lavinas aut. Per Corsin Clopath vul quai dir da star si baud. Per segirar las pistas è il schef da segirtad e ses team schon intginas uras avant ch’i vegn cler sin la staziun Crap Sogn Gion. Qua preparan els las chargias per sajettar lavinas. 86 da quellas vegnan els a duvrar – e quai be fin mezdi.

Cura ch’igl è vegnì cler, sa mettan els en viadi. Cun in helicopter sgolan els tar las costas stippas. Corsin Clopath enconuscha bain il territori. El sa pia era, nua ch’ils tschancuns privlus sa chattan.

Skiunzs da naiv loma san frustrar

Il team sgola tut la damaun, sajetta lavinas e notescha ellas. Schon curt temp suenter ch’il territori ha avert èn schon ils emprims skiunzs da naiv loma da viadi. Il privel da lavinas è dentant anc adina grond.

Quai è schon in pau frustrant, sch’ins vesa co che la glieud sa deporta.

Durant tut la fin d’emna resta ina part dals lifts serrads pervia dal privel.