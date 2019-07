Ina vita per la musica

Sco buob siemiav'jau d'ina carriera da ballapedist. Ma il talent n'ha betg tanschì per far ina tala carriera. Durant il studi da musica hai jau stuì sa decider. La decisiun da far musica è stada ina decisiun che jau n'hai mai deplorà.

Ils Trubadurs Sursilvans e suenter La Compagnia Rossini, quai èn ils terms che Armin Caduff ha tschentà per la musica da chors e per la musica classica en Surselva.

Armin Caduff ha cumponì, arranschà, dirigì e sez chantà – e quai atgnamain gia adina. Sin ses 70avel anniversari metta el ussa a disposiziun 230 chanzuns ed arranschaments en furma electronica per in e scadin. Quai saja ses regal per la Rumantschia.

Betg senza mia dunna Lisabeth

L'um da la musica conceda che senza sia dunna Lisabeth n'avess el mai savì ir quella via da musicist. Dapertut là, nua ch'el saja fitg flaivel saja sia dunna Lisabeth fitg ferma.

Ella è stada mia pitga, ella m'ha dà la forza ed il curaschi dad ir questa via professiunala.

Cun 70 onns ha el ussa anc nagin gust da remetter, cuntrari l’auter onn festivescha La Compagnia Rossini ses 40avel ed era quai cun il maestro Armin Caduff.

