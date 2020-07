ART SAFIENTAL

En tut datti da vesair 17 ovras d’art d'artistas ed artists che vegnan dals Stadis Unids, da la Gronda Britannia e da l’Ollanda. La gronda part vegn dentant da la Svizra e schizunt ord il pign mund rumantsch vegn in artist ed ina artista.

Curtin Tones ha ina relaziun cun l’Engiadina e sia ovra «La Mort Vain Per Tuots» è da vesair en il museum da la patria a Camana Boda en Stussavgia. Mo da vesair è ella sulet cun in'applicaziun speziala. Quai correspunda era il motto da l’exposiziun da quest onn «Analog e Digital». Uschia èn pliras ovras artisticas sulet da vesair cun il telefonin ni cun ina applicaziun speziala.

Legenda: L'ovra da l'artist Curdin Tones «La Mort Vain Per Tuots». mad, ARTSAFIENTAL

Mo betg tut è digital, era ovras analogas èn exponidas. Per exempel quellas da l’artista Ester Vonplon ch’ha ragischs a Castrisch.

La chamischa che penda sur la val

Per exempel è da vesair, cura ch’ins va en direcziun dal tunnel vegl che manava en Stussavgia, in cundriz da lain nua ch’ina chamischa penda, sper quella in maletg vid. Cun il vent sa mida l’optica ed igl è da vesair sumbrivas e la glisch sa mida. Ina ovra da l’artist svizzer Bruno Jakob che viva dapi quasi 40 onns a New York. El fetschia «Invisibel Art».

Maletg 1 / 5 Legenda: L'ovra d'art da «invisibel art» fatg da l'artist Bruno Jakob sin via envers il vegl tunnel en Stussavgia. RTR, Gionduri Maissen Maletg 2 / 5 Legenda: La chamischa che penda da Bruno Jakob. RTR, Gionduri Maissen Maletg 3 / 5 Legenda: Il maletg vid sa mida... RTR, Gionduri Maissen Maletg 4 / 5 Legenda: ... cun la glisch. RTR, Gionduri Maissen Maletg 5 / 5 Legenda: Invisibel Art la descripziun da l'art da Bruno Jakob che viva a New York. RTR, Gionduri Maissen

Stgir èsi surtut en il tunnel

L’artista svizra Ester Vonplon na fa betg art nunvisibla, ella lavura dentant en in tunnel stgir. Il tunnel serva ad ella sco camera obscura. Uschia metta ella gronds palpiris da foto giun plaun e lascha quels. Uschia crodan daguts sin els e la glisch restanta el tunnel è pli tard da vesair. Era en il tunnel vegnan las fotos alura sviluppadas. Tge ch’è da vesair è ina supraisa, di Ester Vonplon cun in surrir. Ella vegnia a lavurar vinavant en quel tunnel, la lavur era datiers da sias ragischs fascineschia ella, di la dunna ch’è creschida si a Turitg. Per ella saja quai in gieu da chasa e forsa vegnian uss era dapli enconuschents, che na sappian betg co u tge ch’ella fetschia, a mirar sias ovras, forsa pli tgunsch ch’el museum.

Maletg 1 / 8 Legenda: Fotografias fatgas en il tunnel vegl en Val Stussavgia da Ester Vonplon. RTR, Gionduri Maissen Maletg 2 / 8 Legenda: Ester Vonplon che ha ragischs a Castrisch avant sias fotografias fatgas en il tunnel. RTR, Gionduri Maissen Maletg 3 / 8 Legenda: Fotografias fatgas en il tunnel vegl en Val Stussavgia da Ester Vonplon. RTR, Gionduri Maissen Maletg 4 / 8 Legenda: L'entrada en il tunnel vegl che maina en Val Stussavgia. RTR, Gionduri Maissen Maletg 5 / 8 Legenda: Il tunnel vegl en Val Stussavgia nua che Ester Vonplon lavura cun sias fotografias. RTR, Gionduri Maissen Maletg 6 / 8 Legenda: Experiments d'art cun colur e stgir sin palpiri da foto da Ester Vonplon. RTR, Gionduri Maissen Maletg 7 / 8 Legenda: Experiments d'art cun colur e stgir sin palpiri da foto da Ester Vonplon. RTR, Gionduri Maissen Maletg 8 / 8 Legenda: Experiments d'art cun colur e stgir sin palpiri da foto da Ester Vonplon. RTR, Gionduri Maissen

Dronas e auters misteris

Ulteriuras ovras èn da vesair per exempel el vitg da Valandau. Uschia las conturas d’ina drona da spiunescha, che sgoli era sur noss chaus en Svizra, betg sulet en pajais cun guerra. Quai di il manader artistic Johannes Hedinger durant la preschentaziun en il hotel Alpenblick a Tenna. Quel hotel duai daventar in center per «Land Art». Uschia ha il Parc natiral Beverin en collavuraziun cun Hedinger affittà en quest hotel pliras stanzas permanentamain per exponer art, ma era per documentar e per perscrutar. Plinavant vai era per dar la pussaivladad ad artistas ed artists da viver pli ditg en la val Stussavgia. La Stussavgia saja gist per ovras en la natira ina vallada ideala e la vischnanca duai era sentir che quai saja insatge persistent, che saja qua e resti era qua en Stussavgia.

Maletg 1 / 2 Legenda: L'artist James Bridle da la Gronda Britannia ha designà la sumbriva d'ina drona da spiunescha sin via. RTR, Gionduri Maissen Maletg 2 / 2 Legenda: RTR, Gionduri Maissen

Legenda: Il hotel Alpenblick a Tenna duai daventar in center per «Land Art». RTR, Gionduri Maissen

Purtà da fundaziuns e donaturs

Il purtader principal da l’entira exposiziun artistica è il Parc natiral Beverin. Era la vischnanca da Stussavgia saja in impurtant partenari. E lura dettia quai bleras fundaziuns ed instituziuns che sustegnian l’exposiziun e pussibiliteschian art modern en ina vallada perifera, di Johannes Hedinger che curetescha tut, ch’elegia la gronda part da las artistas ed ils artists e che s’engascha per l’exposiziun.

La «Art Stussavgia» è da vesair fin l’entschatta november.