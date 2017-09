Artitgels da Glion: Decisiuns da purs ubain dapli?

2017 è il giubileum da 500 onns refurmaziun. En connex cun quest giubileum vegn organisà in congress public sur dals artitgels da Glion (1524 e 1526), e quai dals 4 fin ils 6 da settember.

Plevons duain viver onestamain

Era il Grischun ha stuì sa fatschentar cun la refurmaziun. 1524 sa raduna il Bundstag, ils delegads da las Trais Lias, a Glion. La finamira è da fixar la basa legala per las refurmas religiusas. En l’emprim artitgel vegn decidì tranter auter da restrenscher la pussanza da l'uvestg da Cuira. Mo l’uvestg Paul Ziegler na accepta questa decisiun. El banduna Cuira e sa renda en ses chastè en il Vnuost. In’autra decisiun è ch’ils plevons duain star en il vischinadi e ch’els duain viver onestamain, sco il teolog ed istoricher Jan-Andrea Bernhard ha explitgà ad RTR.

Eleger e relaschar sezs il plevon

Dus onns pli tard, 1526, è il Bundstag puspè a Glion. En il segund artitgel survegnan ils burgais il dretg d’eleger e da relaschar sezs lur plevons.

Sco Jan-Andrea Bernhard di sajan quests artitgels l’entschatta dad in stadi cun duas confessiuns. Ins haja stuì acceptar ch’i dettia ina baselgia catolica ed era ina baselgia refurmada; ed ils abitants da las trais Lias hajan stuì emprender da viver ensemen e ch’i stoppia dar toleranza.

Opiniuns divididas

Il congress a Glion porscha ina plattafurma interdisciplinara per discutar las interpretaziuns differentas. Istorichers da l’Europa e da l’America dal nord refereschan, tranter auter ils professurs americans Bruce Gordon e Randolph C. Head, alura Immacolta Saulle Hippenmeyer, Ulrich Pfister, Florian Hitz e Jan-Andrea Bernard.

En il center da quest congress stat la muntada dals artitgels da Glion per il svilup da las Trais Lias. Tge consequenzas han quels gì per l’istorgia, per la politica e la confessiun? Èn els stà mo «artitgels da purs» ubain ina basa legala per in stadi independent e democratic? En questas dumondas è la perscrutaziun actuala dividida.

Ils referats èn publics e cumenzan glindesdi saira da las 18:00 en chasa communala a Glion. Il congress va a fin mesemna da las 14:00.

RR actualitad 11:45